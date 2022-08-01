新、連任校長宣誓。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

縣長徐耀昌頒發聘書後合影。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣111學年度縣立高中及國民中小學校長遴選已於7月完成作業，連任及新任共有47人，縣府8月1日在苗栗啟文國小舉行宣誓及交接典禮，縣長徐耀昌逐一頒發聘書致賀。徐耀昌表示，通過遴選代表專業與能力受到肯定，然而就任後也就是新階段責任的開始，期許校長將領航者的角色發揮得淋漓盡致，為學子與社區打造更優質的學習環境，再創教育新風貌。

今日上午在在啟文國小禮堂舉行的連任暨新卸任校長交接典禮，主持人縣長徐耀昌先與退休校長協會代表，分別頒贈「功在苗栗」紀念品肯定退休校長柯淑瓊與李文章，任內對苗栗縣教育工作的奉獻。

隨後逐一頒發新年度聘書給31位連任及16位新任或異動的校長，並偕同教育處長葉芯慧分4梯次與校長合影留念。另，16位新任或調動校長分別在人事、財政、主計、教育等單位監交下完成印信交接，47位校長接著聯合宣誓就職，並將署名的誓詞遞交給縣長。

縣長徐耀昌恭賀47位經嚴謹遴選而獲聘連任或新任校長。徐耀昌表示，通過遴選代表校長的專業及辦學績效獲得肯定，也深信大家能勝任校務的經營工作，因此在賦予各位校長經營學校重責大任的同時，也期望在未來4年甚至是更長久的教育歲月中，繼續本著熱忱，為莘莘學子及社區居民打造美好的教學環境，讓百年教育大業更受社會的肯定。

徐耀昌表示，校長是學校的領航員，希望每位校長能以身作則，作為學校師生團隊的最好榜樣，展現良善品格並發揮專業能力，進而建立師生、家長與社區的信任關係，對教育熱忱一如初衷。

尤其，在108新課綱實施後，期許校長都能熟稔新課綱「自發」、「互動」、「共好」的精神與內容，帶領團隊落實課程改革，成就每個孩子，全體教育夥伴齊心努力，再創苗栗教育新風貌。

徐耀昌另慰勞學校在防疫工作的努力。他說，兩年多來因受疫情影響，大家都面臨教育場域前所未有的新挑戰，感謝全體校長與學校團隊在疫情期間，嚴格把關校園安全，以最嚴謹周全的態度協助各項防疫整備、落實防疫工作，有效將病毒防堵於校園之外，讓學子擁有健康安全的學習環境。