全球透過建置5G網路，滿足個人用戶及垂直產業需求，以持續深化5G實踐，應用領域涵蓋醫療、教育、工業、農業等，形成可複製及推廣之商業模式，並加速5G規模化發展。TrendForce預估，2022年華為(Huawei)、愛立信(Ericsson)、諾基亞(Nokia)三大設備商將佔據全球基地台74.5％的市占。

2022年以中國投入5G領域最為積極，各城市推進5G基地台建置，將5G融入產業，同時聚焦5G＋醫療、工業物聯網、政務等重點產業，帶動5G應用落地。然各國對地緣政治緊張局勢的擔憂意味著開源（Open-source）網路被視為供應商依賴性問題的解方，無論在安全性亦或在成本考量，開源軟體對5G網路發展極為關鍵，除提高運作效率外，可加速網路彈性佈署，但與傳統無線電存取網路（RAN）相比，Open RAN存在更多安全議題。TrendForce認為，隨著5G部署朝向核心(Core)和Open RAN之雲端演進，設備商加強改善網路保護機制和檢測RAN威脅來降低風險。

以各家業者來看，華為積極布局南非、沙烏地阿拉伯、土耳其、越南、巴西等市場，近期與南非MTN、Rain等運營商合作建置超過2,500 座5G基地台。愛立信（Ericsson）將觸角延伸至英國、沙烏地阿拉伯、西班牙、比利時、盧森堡、立陶宛等地區，為英國電信(BT)、沙烏地電信（Saudi Telecommunication）提供5G專用網路解決方案。

諾基亞（Nokia）則贏得與波蘭Orange十年網路擴展協議，升級現有網路，包括支援逐步淘汰Orange 3G網路設備和重新分配頻率以增強其4G、5G覆蓋和容量之解決方案，提供最新節能AirScale產品，包括Single RAN、AirScale基地台和5G大規模MIMO天線等方案，另與美國UScellular簽署中頻5G網路擴展協議。

三星（Samsung）則持續擴大在美國電信市場的影響力，提供美國第四大行動服務商Dish Network之5G設備，包括用於全國網路之5G虛擬化基地台，以通用伺服器（General-purpose server）加載軟體來實現基地台功能，支援靈活高效之網路建置和運營，另布局英國、日本、加拿大和紐西蘭市場。

TrendForce表示，2022年起各大設備商開始規範網路能效評估，以加速綠色創新，協助運營商建置最優、節能網路應用，推出更節能硬體如RF鏈（RF Chain）綠色設計，使用簡化發射器/接收器結構，及基於網路新穎架構設計，包括無線接入網路（RAN）雲化和網路功能虛擬化等。以華為為例，為符合聯合國氣候行動，目標至2030年將碳排放量減少45％；至2040年實現淨零排放，以應對日益成長的數據流量需求，積極建構綠色低碳網路。