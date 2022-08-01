36氪1日引述知情人士表示，大陸新能源車廠蔚來汽車擬擴大旗下品牌，除了蔚來、阿爾卑斯兩個品牌之外，正計畫推出第三個汽車品牌，專攻人民幣（以下同）20萬元以下的中低端市場。

知情人士表示，新的第三品牌將和蔚來、阿爾卑斯一樣，有獨立的負責人和研發體系，目前正在招募核心團隊，預計價格區間主要在10萬元～20萬元。

消息人士表示，蔚來內部對三大品牌的定位，對標日本汽車大廠豐田集團內部「雷克薩斯、豐田、鈴木」的三階段分級。2021年，豐田集團全球汽車銷量達到1,050萬輛，由此可見蔚來的市場野心。不過蔚來對於上述消息至今未予回應。

報導指出，2021年時蔚來計畫推出一個新品牌，內部代號為阿爾卑斯（ALPS），前WeWork負責人艾鐵成加盟負責。據了解，早期阿爾卑斯計畫定位在15萬元～30萬元，但2022年第一季的蔚來財報電話會上，蔚來董事長兼CEO李斌最終宣布，阿爾卑斯的定價區間是20萬元到30萬元之間，2024年量產。

阿爾卑斯雖然比蔚來的售價有所下探，但依然在身後留下了20萬以下的大片市場。大陸國內第二梯隊的造車公司哪吒汽車、零跑汽車等，憑藉10萬元左右的入門級車型，月銷量可持續穩定在萬台以上，而豐田卡羅拉、大眾朗逸等國民車型，也正是盤踞在10幾萬元的價格區間。報導分析，蔚來想要獲取這片市場，繼續推出一個新品牌，似乎在情理之中。