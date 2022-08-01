法國在台協會副主任戴寧智（右）、立委蔡適應（左）參與普渡法會。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆清法戰爭紀念園區今日舉辦普渡法會。（立委蔡適應提供／陳彩玲基隆傳真）

農曆七月初一開鬼門，基隆展開為期一個月中元祭，今日於清法戰爭紀念園區舉辦普渡法會。法國在台協會副主任戴寧智表示，公墓已變為象徵台法間的友誼與和平；立委蔡適應承諾，若當選市長，強化與法國貿易。

基隆市黃姓宗親會理事長黃丁風、基隆市文化局副局長李添慶 ，舉辦2022年「異國靈情-菩提佛心」壬寅年基隆中元祭、清法戰爭殉職軍人聯合普渡大典。戴寧智（Guillaume Delvallée）、蔡適應等人到場，一同祭祀1885年清法戰爭期間陣亡的700多名法國官兵。

戴寧智表示，看到清法戰爭園區的祭祀很感動，這是他卸任離台前，最後一次出席的活動，還記得第一次參加基隆的普渡是2018年8月14日，剛好是他擔任副主任的第二天，看到每年基隆人的熱情和祭祀，心裡相當感動。

戴寧智指出，法國公墓見證過去清法敵對的立場和黑暗的一頁，感謝台灣友人為法國英靈提供安息地，這是他們遠在法國的親人無法做到的，基隆市民百年來的普世尊重和中元普渡，見證台法雙方的友誼。

蔡適應說，基隆曾在137年前捲入清法戰爭，自己擔任台法國會友好協會理事長，法國在台協會曾表示基隆的重要性，每一任主任、副主任上任時，都會拜訪基隆、緬懷殉職海軍將士，因此，就任立委後，推動大基隆歷史場景再現計畫，讓法國公墓與周邊地域整合，成為清法戰爭紀念園區。

蔡適應提到，駐法代表處為我國歐洲最大館處之一，今年2月法國政府公布印太戰略報告提到，台灣為經貿策略上「關鍵夥伴」，台法雙邊貿易額較前年上升19％。他提及，未來若當選基隆市長，會努力推動基隆與法國間的貿易，增加更多與歐盟成員國間的互動，讓基隆的貿易和觀光發展持續推向國際。