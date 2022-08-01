民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲延燒，各界持續關注。有臉書粉專表示，台大研究所畢業的網友發現林提出的論文證據漏洞百出，更列出3點狂轟，直言「林智堅提出的資料，在我們真正受過台大學術訓練的人來說，反而漏洞百出，根本污辱我們台大的智商」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》今（1）日分享一篇自稱是台大研究所畢業的網友，揪出林智堅論文證據漏洞的文章，這位網友指出，林智堅提出的證據資料，明顯是直接拷貝台大國發所公版的論文格式範例，再加上那份民調問卷硬湊而成的。

網友列出的3點漏洞，首先是「正式繳交的論文計畫書，不可能會出現最基本的研究緣起直接空白，變成是林智堅自由發揮，這樣在計畫口試審查時絕對會被噴歪」；再來「林智堅明顯是短時間用台大公版硬湊他那本抄襲論文的內容，如果是提供這種計畫口試本絕對會被教授退回」；最後「陳明通給林智堅的回信內容，看起來是陳明通直接幫林寫，然後所拷貝檔案請廢棄不用，是不是就是拿別人的既有論文直接更改呢？對照陳明通的最新聲明，這個假設被證實了」。

這位網友也坦言，「林智堅提出的資料，在我們真正受過台大學術訓練的人來說，反而漏洞百出，根本污辱我們台大的智商」；另外根據媒體人與鄉民的發現，林智堅提供的檔案，論文完成期竟然是上星期，對比余正煌直接就是論文口試的時間，而且修改檔案的電腦是今年才生產的版本，這讓該名網友質疑，「很明顯其實這些資料有可能是這幾個禮拜趕快趕工出來的，唉，說一個謊要說更多謊來應付」。