美國聯準會（Fed）一如市場預期宣布升息3碼，台股上周亦隨美股起伏先下後上，中信臺灣智慧50 ETF經理人張圭慧表示，台股近期在國際股市帶動下，加權指數自7月12日低點反彈近7.52％，中信臺灣智慧50 ETF追蹤的「特選臺灣智慧50指數」則上漲8.75％，反彈動能優於大盤。中信投信指出，綜觀上周資金流入最多的前三新興亞股為印度、南韓、臺灣，金額分別為5.7億美元、5.4億美元及4.2億美元。台股自7月中以來首度由淨流出轉為淨流入、南韓連四周淨流入、越南與印度皆連2周淨流入；上周新興亞股普遍小漲，其中以印度漲幅最大，單周上漲2.7％，南韓以漲幅2.4％居次。觀察台股近一周產業表現，張圭慧表示，ABF載板相關個股公布單季獲利再創新高，惟法說會相對保守，市場擔憂後市表現而下跌。不過，針對第三季市況，企業認為與第二季大致持平，且高效能運算（HPC）、5G、物聯網（IoT）、伺服器等長線需求強勁，產業中長期展望中性樂觀。胡志明指數上周終於突破1200點，越南統計總局發布7月最新社會經濟報告，經濟持續平穩復甦，7月工業生產指數較去年同期增長11％，其中以加工製造業生產量能增加最多，成長率高達12.8％。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋則指出，越南出口熱度續行，前6月累計出口額逆勢創近年新高，達約1859.4億美元，年增率17.3％；前6月外資直接投資實際金額100.6億美元遠高於歷年。主因為中國防疫清零措施加速企業分散產線過度集中的風險，轉向簽訂眾多自貿協定並對外資投資實行減稅優惠的越南，目前胡志明指數本益比仍低於10年均值，估值具吸引力，投資人不妨逢低進場，以定期定額方式掌握未來漲升契機。