金門地區今天新增119名新冠確診者，累計9825例，約占常住人口14.79％。最新疫情狀況說明之二。（縣府提供）

金門地區今天新增119名新冠確診者，累計9825例，約占常住人口14.79％。縣府表示，8／1起 警光採檢站轉型為三合一檢站，提供快篩陽民眾判讀、看診、給藥等一條龍服務，避免鄉親來回奔波。

金門縣流行疫情指揮中心說明，為提升民眾便利性並完善目前的防疫政策，自8月1日起警光會館採檢站轉型為「三合一篩檢站」，提供快篩陽民眾判讀、看診、給藥等一條龍服務，一來可減輕醫院PCR採檢能量，二來針對無法達醫病共識者可立即安排PCR，三來針對有症狀之民眾可立即看診給藥，增加高齡長者、幼童就醫之便利性，避免民眾來回奔波。

縣府提醒，炎炎夏日造成部份民眾未落實現行佩戴口罩規定，考量目前疫情仍持續，希望鄉親在任何場域都做好自我防護，保持社交距離，並減少參與集會、餐聚與大型活動，宴席不得逐桌敬酒敬茶，用餐盡量採用外帶方式，避免出入人多擁擠，或高感染傳播風險的地方。