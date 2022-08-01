不少人會買舊公寓來重新裝潢，或是買來隔出套房當包租婆！就有男子發現樓上疑似在施工隔套房，導致他家的天花板、牆壁出現多條裂痕，不僅如此，牆壁還凸出一小塊之外，天花板磁磚出現明顯裂痕，還看得到內部水泥構造，甚至，窗戶的木頭外框疑似還有下凹的跡象，讓住在樓下的他嚇喊「會不會出現天殘腳」。

一名男子在臉書社團「爆料公社(官方粉專專屬)」發文，並上傳4張照片，他表示住家樓上正好在施工蓋套房，但是，他住的的房子天花板、牆壁卻出現多條裂痕，他不解為什麼會變這樣，很擔心發生日前在網路上流傳的影片，「天花板突然出現一隻腳」。

男子因為樓上在施工隔套房，住家出現「牆壁凸出、窗框下凹」，讓他不禁嚇喊「會不會出現天殘腳」。（翻攝自臉書爆料公社「官方粉專專屬」）

從原PO上傳的照片可見，原PO住處牆壁不僅出現多條裂痕，甚至還出現牆壁水泥凸出的狀況，另外還有1張照片可見，原PO家的天花板磁磚裂開，產生很明顯的縫隙裂痕，還可以清楚看見磁磚內的水泥，下面的窗戶木頭框，疑似有下凹的痕跡。

貼文一出，網友紛紛留言表示「樓上不停工，拆牆倒下來的瞬間可能會直通你家」、「樓上是要隔套房出租嗎？」、「再不去申請鑑定，整棟變危樓」、「請第三個公正單位檢驗，然後提告求償」、「有經過你同意？我記得改建套房需樓下同意，才能拿照，不然都是私改」、「快叫樓上的下來看，太危險」、「感覺快要坍塌了」。

男子一家人正在用餐，沒想到樓上住戶竟一腳踩破他家的天花板。（翻攝自臉書社團爆廢公社二館）

一條腿卡在天花板上不斷掙扎，嚇得拍攝者狂飆髒話。

日前網路流傳1支影片，有一家人剛好正在用餐，不明原因天花板突然蹦出一隻腳，後來才得知，是樓上的住戶一腳踩破樓下這家人的天花板，由於天花板突然冒出一隻腳，也被網友笑稱「原來天殘腳是真的」。

對於，天花板被踩破，也有內行人指出，「是層板的問題，樓跟樓之間的層板都有鋼條及水泥，這樣才能承重，正常不會貫穿，這代表房子結構出問題」、「天花板的用料看起來應該是矽酸鈣、石膏板之類的材質，沒骨料所以沒辦法承受人的重量，用塑膠搞不好還更堅固」。