雲林縣政府舉辦「破解圖利與便民系列論壇」，推動廉能永續政府。（張朝欣攝）

雲林縣政府為讓公務人員了解「圖利」與「便民」的區別及法律相關規範，1日在縣府大禮堂舉辦「破解圖利與便民系列論壇」，雲林地檢署並以近年來偵辦的綠能犯罪案為例，進行「貪瀆不法案例實務-綠能犯罪」專題演講，讓與會人員更深刻了解並運用於實務上。

「破解圖利與便民系列論壇」由法務部廉政署署長莊榮松、雲林地檢署檢察長張春暉、經濟部能源局主任祕書翁素真、雲林縣長張麗善等人共同主持，藉由檢察官黃立夫的「偵辦綠能產業發展貪瀆案例分享」，以及雲林縣政府建設處長李俊興的「建、使照申請核發實務研析」，深入淺出的與各界來賓交流。

張麗善表示，雲林除了發展科技智慧農業，也致力推動工業，吸引許多企業進駐，包括已設廠20餘年的台塑六輕，以及近年來在雲林快速發展的光電綠能產業。基於產業、綠能能夠併進，雲林縣提出「三不三要原則」，即是不影響農漁業發展、不影響觀光產業及環境發展，以及不違反國土計畫相關目標及規範。

黃立夫針對綠能產業發展的貪瀆案例進行分析，強調雲林地檢署結合雲林縣政府，邀集產、官、學共同成立「雲林地區打擊妨害綠能產業發展犯罪協調聯繫平台」，將排除任何妨害綠能產業發展的犯罪行為發生，以落實政府能源安全、環境永續及綠色經濟的政策目標。

李俊興則講解「建、使照申請核發實務研析」，說明雲林縣政府在建、使照申請流程及公開透明的作法與變革，傳達「圖利」與「便民」的區辨概念，進一步提升依法行政及企業誠信等觀念。