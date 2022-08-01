嘉義市舉辦戒菸諮詢刮禮券活動，獎勵癮君子戒菸。（廖素慧攝）

肺癌是癌症致死率第一名，嘉義市吸菸率9.2％，低於全國，市政府攜手嘉義市藥師公會、嘉義市藥劑生公會舉辦父親節戒菸活動，即日起至9月30日，到42家藥局諮詢戒菸可刮禮券，前100名計程車司機有加碼禮物。

嘉義市副市長陳淑慧表示，2020年國健署調查，嘉義市吸菸率9.2％低於全國13.1％，癌症是國人10大死因之首，肺癌又是癌症致死的第1名，戒菸是防治肺癌的重要策略之一。

陳淑慧指出，今年嘉義市社區戒菸諮詢藥局由34家增加至42家，提供用藥服務及戒菸需求指引，讓想尋求戒菸諮詢更便利，必要時轉介到醫療院所協助積極性戒菸。

嘉義市藥師公會理事長林岫加提及，有國際實證研究顯示，成功戒菸者除了有戒菸動機，專業協助可提高戒菸成功率2倍以上。

成功戒菸23年的嘉義市計程車公會理事長林銀池說到，很多司機有吸菸可以提神、紓壓的迷思，工作時間又難配合傳統戒菸課程，戒菸不容易，但他在家人督促及鼓勵下，有了堅強意志力，使用免費專線諮商成功戒菸。

市府衛生局表示，目前推行的二代戒菸有藥物輔助，6個月戒菸成功率約27.1％，而不借助藥物、用免費戒菸專線多次諮商後的6個月戒菸成功率也有39.5％，為減輕戒菸者的經濟負擔、加強戒菸動力，今年5月15日起，接受戒菸輔助用藥服務，免收戒菸輔助用藥每周200元負擔費用。

市衛生局表示，8月1日至9月30日舉辦「專線嘉藥局．戒菸加倍行」活動，到42家戒菸諮詢藥局完成「戒菸諮詢衛教」及「撥打戒菸專線」2項任務，有機會刮中500元禮券、100元禮券、精美獎品等，並對前100名計程車司機戒菸諮詢加碼給獎勵。