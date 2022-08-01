台南市長黃偉哲搶先體驗全家便利商店推出的智慧零售電動車（FamiMobi）。（市府提供／洪榮志台南傳真）

南部科學園區勞動人口超過9萬人，全家便利商店1日在南科發表的全台首輛智慧零售電動車（FamiMobi），結合電動綠能、科技零售、移動便利商店、大數據等4大特色，8月底將首度在南科展開試營運。

台南市長黃偉哲今天也率先體驗，並表示，台南持續推動綠能政策，感謝全家便利商店響應綠色城市的目標，選擇在台南推出全台首部智慧零售電動車，不僅實踐科技零售與綠色運輸的跨界合作，更打破傳統零售服務場域的想像，期待未來智慧零售電動車能漸漸普及，不僅增進銷售效率，也兼顧環保效能，共創低碳大台南的新願景。

全家便利商店總經理薛東都也說，FamiMobi因應南科廠區輪班制的生態，將於4大黃金用餐時段出車營運，試營運期間將提供近百個品項，且導入東南亞特色便當與零食點心，以滿足外籍移工的口味，並透過自助結帳設備，以APP或電子支付結帳，還提供APP隨買跨店取及代收等服務，未來更將結合大數據分析，精準掌握消費偏好與人流購物熱區，且透過「以車找人」的未來式科技零售服務，打造新行動便利商店。