有些人過分在乎別人的感受，自己反而被擺在最後面。命理網站《靈匣》發文分享，巨蟹座、處女座、天蠍座和雙魚座的人很容易有討好型人格，總是太過在乎別人的看法，而忽略了自己真實的感受，一味地付出、照顧對方。

1、巨蟹座：軟弱型討好

巨蟹座較為軟弱，和別人相處時，總是羞於表達自己的感受，或是沒有勇氣說出真實的想法，最後只好委曲求全；再加上個性體貼且溫柔，總是細心觀察著周圍的人，照顧別人的情緒，因此在巨蟹座當中有不少討好型人格。

2、處女座：服務型討好

處女座不喜歡搶風頭，甘願當陪襯的綠葉，且樂於奉獻自我，在服務他人的過程中，總是將所有責任包攬在自己身上，默默承受巨大的壓力，希望憑一己之力就把事情做好，不想要麻煩別人，這種個性導致他們很容易變成討好型人格。

3、天蠍座：極端型討好

天蠍座個性雖然很情緒化，但都會壓抑在心底，隱藏內心真實的想法，希望可以得到別人的認可，有時會了聽到一句別人的稱讚或認可，會出現極端的討好行為，明明內心怨氣滿滿，卻還是表現出親和、友善的模樣。

4、雙魚座：付出型討好

雙魚座與人相處時習慣自我感動，會做一些沒有必要的討好行為，希望可以得到對方的善待，用付出換取別人的認可，但這樣反而容易遭受「PUA（情感操控）」洗腦，過分順從別人，雖然內心有些委屈，卻不斷忽略自己的感受。