英特爾上周四公布第二季財報與第三季財測，雙雙遜於分析師預期，隔天讓股價重挫超過10%，引起市場熱烈討論，有分析師甚至以「生涯看過最慘的財報」形容英特爾此次的表現，此外，專家認為，晶片法案只是英特爾遙不可及的一絲希望，因為好處需要幾年後才會兌現，但當前就有許多棘手問題必須解決。

綜合外媒報導，英特爾第二季營收153億美元，低於市場預期的179.2億美元，淨利只剩下12億美元，比去年同期大減79%，EPS每股盈餘也從去年同期的70美分縮至29美分，毛利率更從59.8%衰退至44.8%。

同時，英特爾下調第三季財測，整體狀況與第二季相似，預估營收為150至160億美元，EPS每股盈餘則為35美分，原先市場預期英特爾第三季營收為186.2億美元，EPS則為86美分。

英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）將問題歸因於經濟活動快速放緩，但他也坦承，公司在執行端的表現有改進空間，同時，季辛格也強調第二季及第三季就會觸底，不影響公司未來的發展計畫。

諮詢機構Constellation Research分析師Holger Mueller表示，「很高興看到季辛格點出營運與執行面的問題，這些狀況需要時間解決，因為晶片業的景氣並不樂觀。」此外，Holger Mueller認為，晶片法案是一個遙不可及的希望，因為這些好處需要在未來幾年才會實現。

許多華爾街分析師對於英特爾的財報下滑已有準備，但沒有想到會摔的這麼慘，Bernstein晶片分析師Stacy Rasgon甚至表示，「這是我的職業生涯中見過最糟的報告。」

普遍認為，英特爾的財報主要是受到PC市場快速放緩所影響，且英特爾「船大難掉頭」且過去幾年包括英特爾、台積電及三星在內的大型晶片商，都在主動與被動的狀況下擴產、擴廠，如果整體行業的需求沒有增加，反而出現下滑，這些企業也會面臨額外的壓力。