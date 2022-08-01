40歲洪姓鈑金師傅5年內被查獲2度無照酒駕，遭重罰36萬未繳，被移送桃園執行分署，執行官找上門，他坦言繳不起，只好按月被扣薪還清，感嘆駕照被吊銷，未來7年都不得重考駕照，慘痛代價讓他連忙戒酒，向執行官保證不會再犯。

楊梅區40歲洪姓男子是一間汽車公司的鈑金師傅，去年4月深夜在新竹縣湖口鄉遭員警攔檢查獲酒後騎乘機車，因被發現是5年內2度無照酒駕，交通部公路總局新竹區監理所依道路交通管理處罰條例重罰36萬元，洪男逾期未繳納，今年6月被移送強制執行。

桃園執行分署直奔洪男工作的汽車廠，洪姓男子表示，以前常未遵守道路交通規則，被開立多張交通罰單，都已自行繳納完畢，但這次被罰36萬元，真的很重，無法一次繳完，請求分期，自承酒駕導致駕照被吊銷，在2029年7月前都不得重新考領駕駛執照，直呼酒駕讓他付出慘痛代價，「現在已經戒酒了！」允從薪水中按月扣繳酒駕罰鍰，洪男也強調不會再犯了。

桃園分署呼籲民眾切勿酒駕，收到罰單後，務必於期限內自行繳納欠款，勿存僥倖心態，如無法一次清償，也應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜。桃園分署將持續加強交通違規罰鍰案件之執行，展現強力執法之決心，以改善道路交通安全，維護用路人權益。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障