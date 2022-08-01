農委會公布2021年優良農業建設工程獎得獎名單，新竹市波光市集獲選為漁業建設類別唯一優等獎項，是繼獲頒國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎，以及德國iF建築類別設計獎後，再次獲建設工程獎殊榮。

代理市長陳章賢表示，市府對於漁港環境改善格外重視，波光市集建築設計概念融合海景特色，參考海浪打造波浪狀屋頂，內部攤商統一規格框架，擺脫長期以來攤商招牌、形狀各異的雜亂形象，並感謝農委會一路以來對新竹漁港的支持及肯定。

市府產發處長許智堡指出，波光市集自2021年8月試營運後，吸引許多民眾前來消費，創造南寮漁港觀光新亮點，波光市集自規畫設計階段，其極具特色的建築外型即多次獲獎，包括獲頒國家卓越建設獎最佳規畫設計類金質獎、國際知名獎項─德國iF建築類別設計獎。

這次再獲農委會優良農業建設工程獎殊榮，此是市府、設計、施工團隊共同努力打造的優質的公共建設，同時也要感謝新竹區漁會及所有攤商一起投入攤商改造，才能使波光市集營運順利。

產發處表示，波光市集是1棟與環境融合，為新竹漁港量身打造的建築，波浪造型屋頂、木質造型牆外觀營造出簡明清爽的造型，開闊整潔的攤商環境，讓民眾享有兼顧衛生、舒適的消費環境。

另從攤商的燈光、廣告及物品陳列等硬體視覺，再到攤商的食品安全、環境衛生、營業習慣等品質都做到要求，讓波光市集建設除了是1座擁有具美感的建築，也提供優質的美食小吃。

此外，波光市集為新竹漁港直銷中心區域改造中的第1階段工程，目前正進行中的日落大道、伊斯蘭庭園等工程預計在今年10月完成，漁產品直銷中心新建工程，漁產品直銷中心預計在2023年中可營運啟用，最後階段將舊直銷中心拆除後及整區地景縫補，預計2023年底完成全區建設。