1名35歲廖姓男子駕駛水泥預拌車，今天下午1點半行經桃園市復興區台七線37.8公里高義橋處，疑似車速過快加上對路況不熟悉自撞橋緣，導致整部車翻落至高義橋下，駕駛自行從車內爬出，身體多處擦挫傷但意識清楚，由救護車送醫治療所幸並無大礙。

大溪警方初步調查，該輛水泥預拌車疑似車速過快而發生意外，廖姓駕駛並無酒駕，警方呼籲，行駛山區道路應遵守速限，行經彎道應減速慢行，以維自身及用路人安全。

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