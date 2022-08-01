在台灣有許多人仰賴機車做為交通工具，但你知道自己的愛車究竟該加什麼油最好嗎？日前一名車行老闆分享「幾乎所有機車，都最好加92汽油比較適合」，在網路上掀起熱烈討論，而背後的原因更是讓不少人嚇一跳，趕緊翻出機車說明手冊確認。

專賣二手機車的老闆戴蒙近日在Tik Tok發出新影片，他表示，目前國產機車大多數的熱門款式或是運動型的車種，都建議加92汽油，而不選擇95或98的主因，則是會造成機車的「積碳」問題，日積月累容易讓引擎熄火導致損壞，戴蒙直說，「你不要覺得車買比較貴，就加比較貴的油，你的車建議你加92就加92！」

另外，若不慎將95加92變成「混加」，戴蒙認為，偶一為之其實整體影響不大，但長期隨意混用還是會出問題。至於改缸車是否需要換成其他汽油，戴蒙回應，「改的很緊繃，壓縮比非常非常高的話，我就會建議你加到95或98，試看看能否降低爆震的情況」。

影片曝光後引起討論，短短一天時間累積1千8百多則留言，、「非常有感覺，我加92比較不會頓」、「當初老闆叫我加95，結果剛翻手冊，真的寫92（含）以上」、「我是不懂原理，但只知道加92比較省錢XD」、「92跟95騎乘上肯定沒什麼差別，但燒出來數據肯定有差」。

最後車行老闆也留言補充，無論是騎車習慣，或是保養機車的方式，會影響到機車引擎的因素眾多，建議大家參考自己的機車原廠手冊，「92含以上的，就看自己想要92、95、98，我個人是都會建議92，95我覺得影響也還好」。