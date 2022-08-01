林務局1日舉辦首屆森林護管員專業技能競賽。（東勢林管處提供）

林務局1日舉辦首屆森林護管員專業技能競賽。（東勢林管處提供）

森林護管員是守護台灣森林資源第一線戰力，常被社會大眾認為是恣意遊山玩水的「爽缺」。林務局1日舉辦首屆森林護管員專業技能競賽，接力完成滅火接線、滅火投水、鋸木等一系列技能，個個展現十八般武藝。

為展現山林英雄們平日刻苦訓練的成果，林務局特別選在7月31日「世界巡護員日」隔天在東勢林場舉辦首屆森林護管員專業技能競賽，藉此肯定、砥礪全台森林護管員專業能力，也向社會大眾展現森林保護的重要性。

林務局長林華慶表示，森林護管人員的工作常被社會大眾誤會為可以恣意遊山玩水的「爽缺」，但其實他們的工作非常辛苦，除了工作環境需要忍受蜂螫蟲咬、惡劣天氣、與家人分隔兩地，還需提防動物攻擊、山老鼠、山崩等帶來的威脅。

此外，平時也必須熟稔政策規定、山野知識，熟練森林護管專業技能，才能真正守護臺灣森林資源、體現服務全民的精神，稱得上允文允武、精通十八般武藝。

森林護管人員並非全都畢業自森林相關系所，常有各行各業的社會人士，像是退役軍人、資訊技術人員、工程師、攝影師等，基於對山林的熱愛、守護自然的熱情，而投身報酬低於原本薪資的森林護管工作，加入默默守護山林寶藏的森林護衛隊。

今日專業技能競賽由林務局轄下8個林區管理處各組成一支隊伍，接力完成滅火接線、滅火投水、鋸木等一系列護管工作中出任務很可能用上的技能，每一項都達到檢核標準並最快接力完畢的隊伍獲得優勝，過程不但充滿趣味與張力，也實實在在地考驗所有參賽者的基本功。