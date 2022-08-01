不孕症擴大補助上路引發功勞之爭，針對國民黨台北市長參選人蔣萬安及其團隊指稱是其功勞，並批對手陳時中跟行政院是拿香跟拜，民進黨發言人林靜儀反駁，這是許多朝野立委共同努力爭取，蔣萬安僅憑兩次質詢與提出臨時提案，就想一人獨攬所有成果，將其他立委付出抹煞殆盡，分明就是在割稻尾。

林靜儀表示，民進黨立委管碧玲在質詢後一周就找國健署研議細節，真正在推動政策的委員，除了質詢之外，還需要盤點資源、確定細節，「難道蔣委員連這個基本功都不知道，就想要搶功？」

她說，行政院能在短時間內推動上路的關鍵，就是積極設法找出財源，但去年底，國民黨立院黨團為杯葛議事運作，拒審今年度中央政府總預算案，當時蔣萬安不但沒有站出來捍衛，還配合國民黨團動作，讓已申請不孕症擴大補助的夫婦差點領不到，如今竟還敢說都是他的功勞，實在令人感到不齒。

林靜儀指出，若按照蔣萬安的邏輯來看，只要有質詢就是不孕症擴大補助的推手，那2017年劉建國委員，以及在2019、2020年，包括邱志偉、邱泰源、管碧玲、吳玉琴等委員，也針對不孕症補助提出相關質詢。這些查詢議事系統和新聞都可以知道，反觀蔣萬安則是到2021年3月才第一次提出質詢，現在卻為選舉向市民邀功。

她強調，每項政策能夠成功推動，背後都是許多人的付出努力，包含為民喉舌的立委們，與尋求解方的行政部門和總統。蔡英文總統在2019年總統初選後，就已要求幕僚研議不孕症補助，2020年時任衛福部長的陳時中得到蘇貞昌院長允諾，甚至要求加快、加碼，該政策才有辦法提早一年上路。

林靜儀表示，事實勝於雄辯，因為許多朝野立委們不斷地就不孕症議題提出質詢，督促行政部門研議如何擴大補助，陳時中擔任部長期間與衛福部的同仁積極努力，加上蔡總統、蘇貞昌院長大力支持，如此有執行力的行政團隊，才能找出財源、制定執行細則，進而讓政策在最短時間上路。蔣萬安為了選舉割稻尾的行徑，實在是經不起檢驗，只會讓人看破手腳。