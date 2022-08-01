繼阿中之後，小智的競選主視覺也被酸。民進黨台北市長參選人陳時中日前釋出競選主視覺，被國民黨前立委蔡正元譏諷為「喝醉老人路邊尿尿」，還有網友酸「掉了選票」；民進黨桃園市長參選人林智堅今(1日)也發表競選主視覺，被媒體人朱凱翔酸像是代表「複製貼上」的「Ｃ」跟「Ｖ」，暗諷論文抄襲事件。國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》節目也酸說，主視覺設計掌握了林智堅「複製貼上」的精髓，大讚設計師「非常非常非常地專業」。

「我先講一下這個主視覺好了，我覺得非常地漂亮！」徐巧芯說：「有一些網友說不好笑，我們都霸凌他（林智堅），說我們不尊重專業，沒有！從頭到尾我說的是什麼呢？我說這個設計太好了！就是你已經設計到林智堅的靈魂深處，把這個人展現出來給大家看。」

徐巧芯指出，「那你看，它（主視覺）就是不斷重複不斷重複嘛，影片裡面也是不斷出現『林智堅Taoyuan』這幾個口號，不斷重複重複重複；我們沒有譏諷它是『複製貼上』，複製貼上不一定是『抄襲』喔！我們不可能去說設計師去抄襲別人，沒有足夠的證據的話，我們不會這樣去講別人。」

「所以他們搞錯了，我們是讚嘆，設計師的厲害。」徐巧芯說，「掌握了林智堅他整個人的精髓，然後把他這個『複製貼上』的感覺呈現給大家，所以在影片裡面，你們就看到重複的東西一直出現一直出現，似乎在提醒著我們，林智堅有相同的愛好。」

徐巧芯指出，「這個是朱凱翔說的，有一個『圓弧』，跟一個『Ｖ』的樣子，那個就很像是把『Ctrl+Ｃ』跟『Ctrl+Ｖ』倒過來，它不要那麼直白地讓你覺得有壓力嘛！設計就是要有一點這種抽象化的感覺。」

她強調：「然後林智堅的帥臉，跟這些複製貼上的語句在一起，太棒了！天作之合，所以我們絕對是尊重專業，而且我覺得設計師非常非常非常地專業，我們絕對沒有批評之意，我們覺得這個設計太適合林智堅了！」