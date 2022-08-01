群聯（8299）受到大陸封控、俄烏戰事與通膨等外部事件影響，但中信投顧指出，群聯上半年每股純益仍創同期新高，下半年展望維持正向，目前評價已位於長期區間低點，給予「增加持股」投資評等，推測合理股價330元。

群聯以往的經營策略是在淡季時積極增加庫存水位以因應旺季時的需求，由於年初以來NAND Flash市場歷經三星因大陸封城、宣布西安廠減產，以及威騰（WDC）與鎧俠（Kioxia）生產線汙染等事件，導致NAND Flash供給減少，並在預期心理發酵之下推升價格上漲，群聯先前曾樂觀預估NAND Flash將在第二、三季缺貨，因此持續增加庫存水位。

惟包括智慧型手機在內的各項消費性電子產品的終端銷售轉弱，需求不足造成庫存積累，群聯第二季的存貨金額僅較第一季的238億元，降至233億元，未來幾個月將調整庫存，以因應近期來自於需求及庫存端的壓力。

展望下半年，群聯認為第四季耶誕節傳統旺季需求仍在，有助於整體NAND Flash的市況好轉，但仍需持續觀察通膨的變化，另外，也預期原廠可能會透過降價或是減產等方式來改善市況，並重申歷來價格的下跌伴隨而來的是用量的大幅增加，因此，對於中長期的營運展望仍維持樂觀態度。

法人指出，惟短期市況仍不明朗，若排除2020年第二季至2021年第一季這段評價受到疫情影響最嚴峻的時期，群聯近年來的本益比約落在8～13倍的區間，投顧研究機構估計，目前的本益比低於八倍，且現階段看來後續營運要再大幅下修的風險相對有限。