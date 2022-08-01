善心爆棚！南部建設公司董事長楊宗諭，今年2月大方捐贈屏東縣政府2輛復康巴士，過程中才發現，服務量能尚有不足，於是與母親楊張玉美討論後，1日再度加碼捐贈一輛，這也讓屏東縣復康巴士數量達到100輛，另有2輛旅遊專用復康巴士，每年服務累積達13萬人次。

在屏縣府與民間合作下，從2015年至今，已累積汰換30輛復康巴士，屏東縣副縣長吳麗雪特地頒發感謝狀及回贈身障者書寫的字帖，並表示，疫情期間，復康巴士提供身障者疫苗施打交通服務，也不間斷地提供上學、就醫、洽公、採買、訪友等日常交通，旅遊專用復康巴士則載著身障者四處旅行。

楊宗諭談到，今年2月才完成2輛復康巴士捐贈，但也因故獲悉屏東縣需求尚有不足，原本打算明年起陸續捐贈，不過屏東縣長潘孟安一席話談到「行善要即時」，經家族討論後，決定集資再捐獻一輛，期待幫助身障者在就醫、復健和社會參與上，因這輛巴士得以便利成行。

楊宗諭還說，父親出身清寒家庭，上一代努力打拚開始有點成就，一直希望能回饋社會、分享這一點點成果；因家鄉屬於人口外流的農村，常看到鄉民外出就醫交通不便，才會以復康巴士作為捐贈標的，為社會盡點棉薄之力。

吳麗雪說，屏東是除6都外，復康巴士唯一破百輛的縣市，每年約接送13萬人次身障者往來就醫、上學、洽公及旅遊，一年服務里程數可繞整個台灣2743圈，滿足外出需求。

屏縣府社會處劉美淑表示，因每輛復康巴士使用頻率比一般車輛高，因此平均使用年限為10年，為確保身障者搭車安全，期待此次拋磚引玉，盼讓更多善心人士加入捐贈行列。