泰國人氣網美兼DJ Mika(Niparat konyai)，擁有甜美臉蛋和超暴力身材，常在社群分享菇園工作照，加上穿衣風格大膽、貼身，襯出姣好的身體曲線，被人多次貼上PTT表特版，獲得「最辣女菇農」的稱號，IG吸引超過347萬追蹤。近來她曬出一支家門外的運動短片，Mika兩腳跨坐在腳踏車上，火辣程度爆表。

DJ Mika日前曬出原地騎單車的影片，她依舊綁起招牌馬尾造型，雙手握住把手，兩腳以慢速原地踩著踏板，這次她罕見將上衣包緊緊，仍包不住銷魂的身體曲線，在運動過程中，Mika將單手放到身體後側，飽滿雙球也隨之左右搖擺，並秀出一雙筆直白皙的美腿，且一雙電眼嫵媚撩人，看得不禁怦然心動。

DJ Mika騎單車的12秒短片，胯下有謎之W亮點。(圖/DJ Mika ig)

DJ Mika的下半身也暗藏著流量密碼，由於超緊瑜伽短褲正對鏡頭，在腿根部位竟露出害羞的W型輪廓，配合雙腳又在對踏板施力，不科學身材也為之上下起伏，且每當她左腿抬起都會被拍到W形狀，畫質超級高清明顯，相當誘人性感。

事實上，DJ Mika曾穿過瑜伽褲做事，在自家菇園搬動一箱箱香菇，起初她還背對鏡頭透出緊實雙腿曲線，超緊春光外洩早讓人看得心癢癢，等她搬完後轉過正面準備離開，朝鏡頭完美露出W，還越走越靠近，驚人輪廓全被看光光，同樣讓粉絲看到說不出話來，直呼真是過於性感又辣人眼球。