據六都地政局最新公布資料顯示，7月六都建物買賣移轉棟數為1.8萬棟，月減13%但年增5%，7月移轉棟數已經反映今年疫情嚴峻的時刻，尤其是過去房市交易火熱的中南部地區，移轉棟數月減幅度達18%~20%，高雄市則是寫下2002年以來的同期新低紀錄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，以去年疫情經驗來看，2021年5月19日全國因應疫情升級為三級管制，移轉棟數在7、8月呈現大幅量縮，而今年疫情4月底確診人數破萬，一直到6月移轉才開始反應，7月則是完全反映疫情嚴峻時刻的低量市況，去年疫情影響時間約2個多月，但今年還有6月升息與股災等外在事件干擾，移轉棟數低迷時間恐怕比去年還要久。

7月份六都建物買賣移轉棟數月減13.3%，台北市月減7.3%，新北市月減12.9%，桃園市月減3.4%，台中市月減17.6%，台南市月減18.2%，高雄市月減20.2%。永慶房屋研展中心副理陳金萍說，因應全球經濟情勢動盪、通膨居高未解的情況，6月底央行再度升息半碼，且不排除未來將持續緊縮步調。連續升息的影響下，衝擊了民眾對房市的期待，加上內政部預計於九月送審平均地權修正案，讓市場觀望態度更加濃厚，其中又以高雄月減二成降幅最大；另外新北、台中交易量已連四個月量縮，房市買氣明顯降溫。

綜觀六都7月份買賣移轉棟數，南部市場降溫最顯著，大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，台南市及高雄市連續4個月與去年同期相比下滑，且從今年5月份開始，跟去年同期相比量減幅度都在1成以上，顯示南部今年過了第一季後買氣疲弱。南部依然有科技業話題，惟這二年房價上揚力道猛，在各主要國家及我國央行開始執行貨幣緊縮政策後，市場氣氛反轉，買方憂心進場將卡在高點，投資買盤大舉縮手，故整體買氣走弱。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，今年7月各都買賣移轉量，較上月全面衰退，一來是央行升息的觀望氣氛已發酵，二來則是下半年房市面臨四大政經干擾因素，首先是經濟展望，股匯市持續盤整牽動民眾信心；再來是利率變化，下半年依舊存在升息的不確定性；接著是平均地權條例修法，在9月立院開議後可能趨向白熱化；最後則是年底大選，房市政策仍充滿變因。當前買方的購屋意向愈來愈保守，但賣方在通膨環境下，對價格仍有期待，所以短期內並無讓利意願，買賣雙方在價格沒有共識下，導致交易量走弱。除了四大政經干擾因素外，7月底房市進入傳統民俗月淡季，加上近期新案的推案時程與交屋時間都有所延宕，量能受限，所以今年後續的房市交易量，預料將持續度小月，價格則維持低調緩漲的格局。