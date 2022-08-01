烏干達政府今天表示，東部城鎮姆巴萊（Mbale）的兩條河流決口後，造成嚴重破壞；這場水災已奪走9條人命，還有更多人失聯且生死未卜。

法新社報導，警方和軍隊已前往姆巴萊搜救，而當地受困的居民只能無助地看著自己的財物被洪水沖走。

姆巴萊居民代表瓦沙基（Ahamada Waashaki）向法新社表示，目前已找到9具遺體，其中包含一位士兵。

他說：「更多人失聯且生死未卜。」

他還說：「從昨天晚上持續到今天早上的豪雨帶來大量破壞，包含道路中斷、房屋被淹沒。」

他表示，納布庸加河（Nabuyonga）與納馬達拉河（Namatala）決口後，災情更加惡化，造成洪水淹沒姆巴萊大部分地區。

總理納巴尼亞（Robinah Nabbanja）前往位於首都康培拉（Kampala）東北方約300公里的姆巴萊勘災。她的辦公室表示，警方和海軍陸戰隊將一面前往搜救，一面提供災民救濟。