中油宣布8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，依液化石油氣計價公式計算結果，111年8月份液化石油氣每公斤應調降2.5元，惟自108年10月份至111年7月份為配合政府政策及減輕民眾負擔，累計未調足之吸收金額達18.7元/公斤，因此，8月份液化石油氣價格不調整，先回補部分吸收金額；另尚未回補之吸收金額16.2元/公斤，將於日後國際價格下跌時再行回補。