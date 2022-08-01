為使上市公司持續提升公司治理，並促進其對永續發展之重視，近年來透過主管機關發布的各階段公司治理藍圖、公司治理評鑑指標及各項宣導，已逐步引導企業建立相關制度，證交所統計，多項有關提升公司治理品質的量化數據皆有進步。

在「股東會召開」方面，證交所表示，配合電子投票實施，所有上市公司股東常會皆採行逐案票決，並有超過九成的公司於股東常會當日即申報逐案票決結果，股東會議事手冊及股東會年報，則平均於股東會召開日30.79天及19.97天前申報，較法令規定之21天及7天前大幅提早。

有關「董事會結構與運作」，111年度全體上市公司皆已完成設置審計委員會取代監察人，並於章程規定董事選舉採候選人提名制。

證交所表示，有關「資訊揭露」，上市公司於111年2月底前申報前一年度財務報告家數為169家，較去年增加31％；今年度提供英文版股東會議事手冊、年報及年度財務報告書之家數分別為678家、644家及676家，皆較去年成長，占上市公司比重已達六成以上。

另為提昇資訊揭露品質、強化英文資訊揭露與國際接軌，已分階段逐步規範上市公司申報英文版股東會議事手冊及會議補充資料、股東會年報及年度財務報告，自112年起，上市公司將全面適用。

在「非財務資訊揭露」方面，截至6月底止，共計248家上市公司已申報110年度永續報告書，尚有92家依規定可延至9月30日完成申報，預估至111年底，將會有約444家上市公司申報編製110年度報告書。