即日起至9月30日凡至台糖加油，並出示APP會員身分就可立即獲得價格折扣，最高每公升降1.5元。

台糖加油站感謝APP會員長期的支持，特別推出長達兩個月的獨家優惠。即日起至9月30日凡至台糖加油，並出示APP會員身分就可立即獲得價格折扣，如果單次加滿25公升以上汽油並用現金付費，油價每公升現折1.5元。台糖不僅為你的愛車加好油，也為守護你的荷包加滿油。

為回饋台糖加油站APP會員，台糖油品事業部特於8月1日起至9月30日辦理APP會員降價優惠活動，只要是台糖加油站APP的會員，汽油加滿25公升(含)以上，並用現金付費，油價每公升降1.5元、刷卡降1元；即使油量不足25公升同樣享有折扣，現金每公升降1元，刷卡降0.5元；自助加油機不適用該優惠活動。

台糖油品事業部執行長徐繼聖指出，台糖加油站是目前台灣中油最大的連鎖加盟體系，長期以來堅持採用台灣中油的油品，並定期清理油槽汙泥及更換濾油心，就是為了確保油品質純量足，讓民眾安心加好油。