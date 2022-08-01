2022中華職棒明星對抗賽於7月30日、31日正式開打，許多球迷聚集在台中洲際棒球場欣賞球賽，主辦方更找來5隊啦啦隊的成員，組成50名臨時啦啦隊在球場熱舞，龐大的陣容引起許多球迷热議，其中統一獅的吉祥物萊恩上傳闖入啦啦隊員休息室的影片，該片被36.8萬人按讚，影片中有啦啦隊員站在椅子上跳舞引起網友注意，神出身份後掀起熱烈討論。

日前中華職棒明星對抗賽在台中開打，統一獅的吉祥物「萊恩」在TikTok上傳一段闖入啦啦隊員休息室熱舞的影片，只見許多啦啦隊員大多低頭專注自己的事情，不過後方有一組啦啦隊員配合音樂熱舞，其中有一位甚至站在椅子上一起扭動，引起不少網友注意，紛紛留言：「想知道站在椅子上的餒！好配合喔」、「這是誰啊？好可愛」、「後面那個是誰」、「很配合」。

有眼尖網友認出後面的女生是統一獅Uni-girls啦啦隊成員「妮妮」，妮妮是統一獅內最資深的啦啦隊員，已經在中職啦啦隊跳了11年，據悉她8歲就接觸芭蕾舞，大學畢業於台北市立大學舞蹈系，舞蹈功底深厚，還上過綜藝節目《我猜我猜我猜猜》，並有不少藝人舞者的經驗，外型甜美的她在Instagram擁有3.5萬人追蹤，平時也有經營直播工作，漂亮外型和活潑性格讓她圈粉無數。

中職明星賽當天，妮妮也曬出之前拍下的球場照，畫面中妮妮背對鏡頭，露出背影，她綁著元氣高馬尾，下半身穿著超短褲，露出大截又白又細的美腿，讓許多粉絲狂讚：「腿好細啊」、「妮背面也好看」、「背影好看」