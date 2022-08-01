陪伴台東人近半世紀的鼎東客運畫下句點，更名後的「東台灣客運」1日舉行揭幕儀式。（莊哲權攝）

陪伴台東人近半世紀的鼎東客運走入歷史，分割並更名後的「東台灣客運」和「興東客運」接手營運。（莊哲權攝）

更名後的「東台灣客運」1日舉行揭幕儀式。（莊哲權攝）

台東縣唯一公路客運「鼎東客運」陪伴台東民眾將近50年，其實是2家公司合併，今天起，鼎東客運正式走入歷史，並分割為「東台灣客運」和「興東客運」，分別經營縱谷南迴線和東海岸線，為了方便民眾和遊客搭乘，目前營運路線和票價都不會變動。

今天畫下句點的「鼎東客運」，其實是兩家不同的公司，早期為了方便管理，台灣省政府交通處指示將「安榮客運」與「興東客運」合併，1976年成立了鼎東客運，但分2家公司獨立運作，因雙方經營理念不同，產生許多困擾。

東台灣客運1日舉行熱鬧更名揭牌儀式，由縣長饒慶鈴廣播發車，總經理施建州哽咽向過逝父親施孟宏報告：「我完成您的遺願了！」，他說，兩家「分割」是父親念茲在茲的願望，父親臨終前仍鼓勵他繼續加油，從2014年開始，前後經歷8年、3次申請，交通部公路總局終於核准分割。

饒慶鈴說，「叮咚」陪伴台東人46年，是許多台東人的記憶，現在正式更名為東台灣客運、興東客運，「鼎東客運」就此畫下句點，雖然不捨，但也期待未來持續提供學生就學、民眾採買、台灣好行等更多元、優質服務。

立委劉櫂豪表示，鼎東山線陪伴台東人非常多的成長記憶，印象最深刻的是，當時放學時在發車地點滿滿都是男、女高中生，自己就有多次搭車時被同學推代表，傳紙條給女生。

目前「興東客運」維持經營東海岸線，「東台灣客運」經營縱谷和南迴線，車體標誌和站牌會陸續更新，業者表示，雖然現在各自營運，但過去的服務和營運路線、站牌、班次、票價都未調整。