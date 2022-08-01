桃園大溪區信義路住家門前遭開百張罰單住戶抱怨連連。(呂筱蟬攝)

桃園市大溪區台3線信義路段多是店面與住家，門口屬於私人土地，在早年卻被畫設成為紅磚道，居民長久以來在此停放車輛，近2個月卻屢被檢舉，遭警方開出上百張罰單。市議員陳治文邀集相關單位會勘，盼釐清該處為一般道路還是人行道解決停車爭議。

公路總局復興工務段指出，大溪區信義路紅磚鋪面屬於過往的老舊設施，該路段屬於都市計畫區內道路附屬設施，又位處水溝上方，將與大溪區公所研議紅磚鋪面屬於人行道還是一般道路，之後會再決議如何做鋪面改善。

大溪區信義路沿路住戶與店家，近2個月來接到超過100張罰單，都是車輛停在門口遭人檢舉，甚至有人不到1個月已接獲4張罰單，罰單數還陸續增加當中，當地田心里長游秋蓉接到民眾抱怨，表示該處都屬於私人土地，但是早在3、40年前就鋪設紅磚道，大家數十年來把車停放在自家門口或店門外都沒事，沒想到近期一直遭人檢舉，罰單收到手軟不知如何是好，也只能陳情連署希望廢除自家門前紅磚道，連署人數也達200多人。

陳治文邀集相關單位會勘，她說，因為該路段是否能停車仍有爭議，建議大溪警分局應先暫緩取締，而民眾接獲罰單也只能循申訴管道辦理，也要求復興工務段應該釐清相關問題，盡速公告或直接改善該處紅磚道畫設。大溪警方則說，接獲相關檢舉會到場先行勸導，若未改善仍照違停開單告發。