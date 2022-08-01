燦坤（2430）「生活應援祭2.0」現折券優惠好評再延長，即日起至8月9日期間，指定品牌商品會員促銷價全館八折起，依據指定價格區間，燦坤加碼再送現折「生活應援券」；指定品牌單品滿22,000元以上，刷九大銀行信用卡滿20,000元並分3、6、8期0利率，享限量銀行現折贈品券1,022元，最高當場讓你現折2,022元。

除了「生活應援祭2.0」的優惠外，指定冰箱、洗衣機最多再享退稅補助最高2,000元、指定除濕機再享退稅補助最高1,200元，如SAMPO一對一變頻單冷空調，原價31,500元，會員促銷價26,900元，刷九大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後25,878元再享政府補助。

冰箱則推薦Panasonic 500公升玻璃三門變頻冰箱，原價43,900元，會員促銷價40,380元，憑券先現折1,000元，刷九大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後38,358元。暑期居家玩伴SAMSUNG 65型4K QLED智慧聯網電視+Xbox Series S主機，總市價79,380元，燦坤會員促銷價59,999元，憑券先現折1,000元，刷九大銀行信用卡再現折1,022元，折扣後只要57,977元。

另外，暑假已經過一半，已經在煩惱要為全新的校園生活添購什麼利器了嗎？燦坤「Back To School」返校活動搶先重砲出擊！「10重好康」為學子準備全方位3C商品，指定品牌筆電機種，搭載英特爾處理器，刷七家指定銀行信用卡，再享30期0利率。