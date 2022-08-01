父親節將至，全國電子（6281）瞄準一站購足，從3C家電到居家生活商品、健身器材再到健康商品正官庄，提供各式豐富多元的商品，以及揪感心的優惠好康之外，還幫消費者精打細算提供銀行刷卡優惠，指定銀行最高享10,000元回饋。

全國電子同時還提供多種支付選擇，數位行動支付LINE Pay、台灣Pay、街口支付以及悠遊付；全館商品刷卡享分期0利率，花旗銀行最高24期分期0利率外，還有玉山、中國信託、星展卡友則是享九期0利率。

提到父親節禮物，全國電子分享，近期客人對電鬍刀、按摩椅、健康養生的正官庄近期詢問度增加，另外，由於天氣炎熱也有不少空調換購潮，加上政府節能補助方案加持，帶動一波汰舊換新的商機，尤其是能源效率一級節能變頻空調更是消費者首選。

全國電子表示，現在買空調享有九折優惠，再享全國電子獨家優惠：購買LG指定空調回函送空氣清淨機，購買聲寶指定空調則是送DC扇，購買夏普指定空調再送車用清淨機；冰箱、洗衣機更是有八折起的父親節優惠，最高再加碼送3,500元折價券，時下最夯的電子衣櫥74折起，滿額再享加一元多一件精選好禮，指定機型獨家加碼好禮送，登錄發票再抽福容飯店住宿券。

另外，周末環保日購買符合綠色消費集點商品最高再送2,000元；搭配財政部貨物稅減免，每台最多可再退稅2,000元，北市再加碼購買「能源效率一級」的空調、冰箱每台可再享3,000元補助，早買早享受。