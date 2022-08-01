桃園龍潭戶政所出版繪本傳承家鄉地名故事。(呂筱蟬攝)

桃園市龍潭區三坑仔、十一份、三洽水等都是在地人耳熟能詳的地名，也與家族的興衰發展有關，隨著道路命名與門牌整編，古地名逐漸消失。龍潭區戶政事務所匯集戶籍門牌檔案與龍潭鄉志，推出「門牌的記憶」插圖繪本，首刷1000本分送當地學校，期盼透過閱讀喚起民眾鄉土意識。

龍潭區戶政事務所主任陳彩紅表示，去年開始整理戶政相關資料，與插畫家聯手出版《茶園的記憶》繪本，結合龍潭茶鄉特色讓幼童認識戶籍登記、檔案保存，希望用不同的方式讓孩子們了解公家戶政機關業務，今年則花了半年多時間，鑽研龍潭鄉志與門牌整編過程檔案，新出版《門牌的記憶》，也蒐集許多有趣的地名故事。

她說，像是三坑仔、十一份、九座寮、黃泥塘、烏樹林及三洽水等，都是龍潭在地人耳熟能詳的地名，對老一輩龍潭人來說是他們兒時的記憶，也與龍潭家族聚落興盛及當地發展歷史有關，像是九座寮的鍾家、烏樹林的翁家、銅鑼圈的蕭家等，而龍元商圈的廟前、上街、下街與橫街，更是老一輩人兒時期盼廟會節慶熱鬧的市集地。

此繪本除分送給龍潭區學校作為各班級課外讀物外，也將送給辦理遷入戶籍登記且家中有未成年子女的民眾，同步發行電子書置於國立公共資訊圖書館電子書服務平台、桃園市立圖書館HyRead電子書平台及台灣雲端書庫提供線上借閱，民眾也可上龍潭戶所官網點閱。