美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在亞洲行程中是否訪問台灣備受國際關注，近期在裴洛西訪台言論上極為激進的《環球時報》特約評論員胡錫進周一在推特上再次發文警告稱，如果裴洛西敢在台灣停留，將點燃台海局勢火藥桶。大陸外交部發言人亦稱，如果裴洛西訪問台灣，解放軍「不會坐視不管」。

Pelosi is in Singapore and will fly to South Korea, en route Taiwan, after visiting Malaysia. The PLA has clearly been well prepared. If she dares to stop in Taiwan, it will be the moment to ignite the powder keg of the situation in the Taiwan Straits. pic.twitter.com/EVxyD87c11 — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) August 1, 2022

由於胡錫進先前在微博發文呼籲在裴洛西訪台時派中共軍機對其座機「伴飛」並飛臨台北機場上空，此種激越言論受到國際媒體的注意，有外媒甚至將其照片與 裴西照片並排在版面上，為此頗為得意的胡錫進還在微博上發文表達謙遜之意但這並未改變他一向的激情言論，在裴洛西來台期間他仍持續以中文與更多英文發表推特文章。

在裴洛西來台消息逐漸明朗化後，胡錫進在推特發文表示，裴洛西可能在訪問馬來西亞後，將飛往南韓，途中經台灣。他強調，解放軍已經做好充分準備，「如果她敢在台灣停留，那將是點燃台海局勢火藥桶的時刻」。

胡錫進此前曾在推特發文稱「如果美軍戰機護送裴洛西訪台，就是侵略，解放軍有權強制驅離裴洛西座機和美軍戰機，包括發射各種警告彈，做阻礙性飛行動作。如果驅離無效，就可以擊落它們」。由於他鼓吹擊落裴洛西座機，被推友們檢舉後，其帳號被封鎖，胡則刪文後才得以解鎖帳號。

大陸外交部發言人趙立堅周一亦表示，如果裴洛西赴台，將是對中國內政的粗暴干涉，嚴重損害中國主權和領土完整，肆意踐踏一個中國原則，嚴重威脅台海和平穩定，嚴重破壞中美關係，導致非常嚴重的事態和後果。

他說，要再次正告美方，中方正嚴陣以待，中國人民解放軍絕不會坐視不管，中方必將採取堅決應對和有力反制措施，捍衛自身主權和領土完整。美方最近開始強調要維護每一個國家的主權和領土完整，希望美方首先在台灣問題上言行一致，不要搞雙重標準。