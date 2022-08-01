民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠表示不會因此畏懼，今早已前往監察院提出檢舉，將持續揭露藍綠政客傷害宜蘭價值的違法行徑，找回民主聖地的乾淨青天。（吳佩蓉攝）

針對民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠，指責宜蘭縣長林姿妙數度進出富商劉志和位的招待所、與劉關係密切，且遲遲未拆除該違建招待所，及准許廠商專案申購河川土石，違反採售分離原則；對此，林姿妙今（1日）不忍了！發聲明稿主動說明並委請律師提告陳琬惠，涉及誹謗與違反公職人員選舉罷免法的犯行。

陳琬惠在7月29日記者會上，指控林姿妙數度進出劉志和位在梅花湖畔的違法招待所，持續包庇未作拆動作，並在去年1月8日替華友聯集團修法，為了該集團能透過「專案申購」新城溪土石，違反「採售分離」原則；就宜縣府執行違章建築取締案、辦理河川疏濬土石採取及販售案涉有包庇及圖利，今赴監察院提出檢舉。

對此，林姿妙發表聲明稿說明，未曾進入過劉志和位在梅花湖的招待所，且陳琬惠在未盡任何查證義務情形下，含沙影射、捕風捉影、指鹿為馬，妄稱林姿妙為座上賓、與其交情匪淺，指陳利用媒體及社群網路牟取個人的政治聲量，並意圖使林姿妙不當選。

而針對冬山鄉梅花湖畔違建一事，未曾收到該建物的任何陳情或檢舉案，直到媒體於2月間披露後，經查該建物確有違建情事，已於4月間開立違反建築法違建拆除處分書，依照「宜蘭縣政府執行違章建築取締辦法」規定，將其列為第3順位拆除對象，後續將依全縣違章建築優先順序執行拆除作業。

聲明稿也指出，河川疏濬作業及市地重劃區，過程完全依照相關法令辦理；而該重劃專案因屬公共工程建設，縣府給予適當協助；河川疏濬作業，也依採購法相關規定辦理招標，整體過程透明，且符合河川疏濬「採售分離」規定。

林姿妙在聲明稿最後提，已委請律師提告陳琬惠涉及誹謗及違反公職人員選舉罷免法，也請外界勿隨之起舞，對林姿妙及縣府公務員做不實影射及連結。

陳琬惠回擊說，對林姿妙的指控皆是事實，但林姿妙不僅不願出面向縣民說明，今還對她提起刑事告訴，意圖製造寒蟬效應，作法粗暴令人遺憾；陳表示不會因此畏懼，今早已前往監察院提出檢舉，將持續揭露藍綠政客傷害宜蘭價值的違法行徑，找回民主聖地的乾淨青天。