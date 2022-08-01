俄羅斯國營塔斯社在7月29日的報導，具有9馬赫極速的「鋯石」(Tsirkon)高超音速飛彈將可在9月服役。該型飛彈專為海軍水面艦艇設計，幾乎無法被攔截。

之前的說法是，鋯石飛彈預計在2022年底服役，因此這則消息是指鋯石飛彈提前部署。

據公開消息，鋯石飛彈是由羅伊托夫機械製造研究生產協會（NPO Mashinostroeniya）開發和生產，該公司爭取到印度的合作，印度將其稱為布拉莫斯2型(BrahMos II)。

2019 年2月20日，普丁在發表國情咨文時，介紹好幾種「俄羅斯終極武器」，其中提到2種高超音速飛彈，一種是由MiG-31搭載的「匕首飛彈」(Kh-47M2 Kinzhal)，據稱終端速度10馬赫，射程2500公里；另一種就是鋯石飛彈，速度可達到9馬赫，射程超過 1000 公里。

雖然這2種飛彈就帳面性能類似，但是匕首飛彈其實就是9K720伊斯坎達飛彈(Iskander)的空射型，採用火箭發動機，無需外部進氣，綜合技術難度較低。相對的，鋯石飛彈採用外部進氣，需要有極衝壓發動機，技術相當困難。

2021年8月24日，在莫斯科陸軍2021年國際軍事和技術論壇上，俄羅斯國防部正式與研發單位簽定鋯石飛彈合約； 12月24日，鋯石飛彈成功射試，也從北德文斯克號核動力潛艦上完成潛射型的首次測試。

今年5 月28日，一枚鋯石飛彈從巴倫支海，擊中距離約1000公里的白海海軍目標，完成了遠射程測試。

鋯石飛彈的重量是戰斧飛彈的兩倍，速度是戰斧的11倍，巡航動能是242 倍， 9 馬赫的速度，意味著它無法被現有的防禦系統攔截。