基隆市議會今日舉行臨時會，觀光及城市行銷處公布，6月城博會期間參訪數累計101萬人次，效益超乎預期。市長林右昌表示，這次立下「基隆障礙」，相信短期內各縣市舉辦類似活動，不可能超越本市。

基隆「2022城市博覽會」為期10天，串聯國門、正濱、海科、沙灣4大展區，6月19日圓滿落幕。觀銷處長曾姿雯在議會報告時表示，活動累計101萬人次參訪，也創造三大效益，不僅翻轉城市意象，城市的能見度與討論度也大幅增加，更重要的是提升市民的自信心與光榮感。

市議員童子瑋指出，這次城博會辦的不是活動、策展，也不是台北市長柯文哲8月底的「記憶展」，重點不是參訪人數多少，而是城市再造光榮希望，活動結束後，能看到基隆人自己終於認同基隆，更吸引許多外縣市民眾參觀。此外，他提及，市區委託行沿線陸續有新商店開張，至今業績也沒掉，相信數據會說話。

市議員王醒之則認為，從效益面來看，市府是自曝其短，不在場的主題才最值得關注，他說，依個人角度定義這次活動為「市區博覽會」，先前不斷提到城市被畫分蛋白、黃區問題，在城博會又被加重，可以詢問七堵、安樂、暖暖區居民，對這次活動有無感覺，呼籲市府未來要考慮區域平衡。

市議員陳薇仲也指出，林市府宣稱城博會要展現「過去400年的歷史脈絡，與未來40年的基隆」，但在展覽中，不知過去從哪走來，更看不清未來方向，活動後只留下煙火絢爛後的寂寞。

對此，市長林右昌回應，這次活動達成效益及成果，且立下「基隆障礙」，相信短期內各縣市舉辦類似活動，不可能超越本市包括台北市，他提及城博會不只規模大，各展區的內容論述及效果等，在外縣市沒看過有如此深度、廣度。

他強調，每個策展都有重點，以新北辦活動為例，不可能將29個區包在裡頭，即便是台北、台中花博皆會規畫一個重點，他認為，效益並非自曝其短，在其他地點仍有相關建設或重點呈現。

最後，城博會期間，有許多市民對於國門廣場的朱銘雕塑相當有感，盼能持續展出。對此，林右昌透露，已談好合作，原則上，雕塑10月會回到國門廣場，目前持續洽談其他合作，包括讓基隆中小學未來一年能免費參觀朱銘美術館。