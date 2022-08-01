中天在8月推出《中天新聞2台》將匯集台內招牌政論節目，包括盧秀芳主持的《辣晚報》、王又正的《正常發揮》、周玉琴的《頭條開講》、馬千惠的《大新聞大爆卦》等，為了讓民眾輕鬆了解政治議題，節目將24小時直播不間斷，集結專家、評論員、直播主以及最犀利的主持群，最正義的發聲，客觀評論當今時政局勢，傳達深入人心的真實民意。
主播李珮瑄主持《週末大爆卦》、《綠也掀桌》、《政治新人榜》等節目也都在《中天新聞2台》播出，她得知的第一反應是：「媽！我在這！」她認為網路當道，節目需要多觸角經營，多個管道讓大家看見。自轉型以來，李珮瑄也不斷創新進化，相對的觸及也越來越廣，她所主持的《政治新人榜》到各個不同選區，實際接觸新一代參選人，從參選人身上了解不同於傳統的政治思維，也帶進新的政治語言，「非常樂意實地去探訪每個新鮮人，深入去了解當地民情，還能趁機大啖當地美食！」為吸引更多不同世代的觀眾，李珮瑄大膽嘗試把新的巧思加入影片中，不論片頭或是轉場動畫，每個細節都有她用心之處。
現今政治聲浪百百種，不少政論節目都有明顯的楚河漢界，甚至淪於著重哪個黨派，李珮瑄認為各界聲音與議題，都是主持人的重要養分，不論任何顏色都能談，李珮瑄更喊話，「我們很樂於邀請各黨派的人士來上節目，雖然可能會被特定人士罵，但本來就該給人家講話的機會，這才是健康的政治環境。」8月起中天新聞強力推出《中天新聞2台》，24小時直播不間斷。
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