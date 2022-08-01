台大國家發展研究所近日爆出許多爭議事件，引發全台熱議。有網友表示，如果台大國發所要改名重新出發，改什麼名字比較妥當呢？許多網友看了之後，紛紛分享自己的意見，不過最多人推薦的，就是「綠能所」！

原PO在PTT以「台大國發所改名的話要叫啥所？」發文，表示台灣人相信改名字可以改運，「阿如果，台大的國發所名稱要改名，重新出發的話，要怎麼改啊有卦？」

對此，許多網友紛紛發揮創意，「國洗所」、「民主價值發揮研究所」、「台灣價值研究所」、「國家權貴學位批發中心，簡稱國發中心」、「民主進步所」、「綠色碩士生產中心」、「台大學位所，專門出產學位」，最多人推薦的，則是簡單的「綠能所」3字，涵義則是「綠能你不能」。

事實上，台大國發所原名「三民主義研究所」，成立於西元1974年，為因應時代變遷，西元2000年起正式更名為「國家發展研究所」，目標是藉由國家發展之理論與實務，開展政治、法律、經濟、社會、中國大陸研究與兩岸關係等領域之整合研究，並培育相關社會科學人才，期望在21世紀能對國家社會發揮更大的貢獻。