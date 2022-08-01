陳明珠客串《黃金歲月》，和陳妍安對戲。（民視提供）

陳明珠客串《黃金歲月》，和陳妍安、蔡佳麟對戲。（民視提供）

陳明珠客串《黃金歲月》。（民視提供）

「客家妹」陳明珠日前主持金曲獎星光紅毯表現佳，被讚「0負評」，最近她受邀客串民視8點檔《黃金歲月》，和陳妍安及金曲歌手蔡佳麟一起演出，讓她直喊「很新鮮有趣」，陳妍安跟蔡佳麟也給首次演出8點檔連續劇的陳明珠，打了100的高分。

陳明珠在《黃金歲月》本色演出自己，她表示從小就看民視8點檔《春天後母心》、《飛龍在天》等戲長大，沒想到可以客串演出圓夢。劇中她在富貴飯店用餐結果被蔡佳麟認出，還找到許久不見的好朋友陳妍安。有了這次8點檔演出初體驗，陳明珠感覺戲劇細胞被打開，有機會很想挑戰其他角色，反派角色也可以試試看，陳妍安也附和地說真的可以，原本以為她會有主播的招牌微笑，沒想到身分轉換超靈活。

陳明珠表示，這場戲開拍之前，陳妍安就先跟她打招呼聊天，兩人很快就融入劇情，有如真的好久不見的朋友再次遇見的驚奇感。陳妍安也趁機向她學習日常的客語，她非常欣賞會講客家話的人，看到陳明珠客語好流利，台語也很標準，讚譽陳明珠相當厲害，第一次拍8點檔連續劇，表現完全不生澀。

金曲歌手蔡佳麟表示自己客語完全不行，沒想到在《黃金歲月》竟然要獻出客語，壓力也是頗大，只好緊跟著陳明珠隨時請益。陳明珠說，他跟陳妍安都是很好的學生，講一次就會，學習能力超好。