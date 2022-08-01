昨（7/31）是藝人楊祐寧和小7歲嫩妻Melinda的婚宴，現場星光熠熠，林心如、楊謹華、王柏傑、謝欣穎、劉品言、賈靜雯修杰楷夫婦、Melody、陳怡蓉等大咖明星均是賓客，其中前選美小姐溫翠蘋也來祝福新人，身穿一襲黑色細肩帶深V禮服，好身材盡收眼底。

昨參加楊祐寧喜宴的女藝人賓客，穿衣風格幾乎較保守，頂多小露鎖骨、美腿，但女星溫翠蘋反其道而行，當晚她在臉書PO與楊祐寧的同框照，寫道：「雖然我是女方家長的朋友，先跟新郎合照！」

畫面中，溫翠蘋挽起秀髮，配戴典雅耳環和項鍊，化著優雅妝容，身穿黑色細肩帶深V長禮服，除了襯托雪白肌膚，事業線和北半球也一覽無遺，大方地展現身材的優勢。許多網友看了紛紛讚嘆：「最美的」、「溫小姊女神！有夠水」

此外，溫翠蘋也上傳楊祐寧牽著老婆進場的11秒影片，表示：「祝福這對天作之合的新人永結同心永浴愛河，現場的氣氛好浪漫！」

楊祐寧前年5月宣布與小7歲、從事時尚保養產業的王詠穎（Melinda）登記結婚，婚後育有1歲多女兒Anah，因疫情關係延至昨日補辦婚宴，地點選在台北文華東方酒店，席開45桌，Melinda被問到為何想嫁楊祐寧？楊祐寧先提醒老婆：「好好回答」，Melinda笑著回答：「覺得他心地很善良，交往過程中滿常看到他善良一面！」接著反問老公：「你呢？」楊祐寧則搞笑地回：「年輕貌美！而且善良！」