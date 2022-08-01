原住民族工藝，在傳統中創新。（台灣工藝中心提供／廖志晃南投傳真）

國立台灣工藝研究發展中心，在8月1日原住民族日，策畫《原．未─原住民工藝的未來式》，及《原物語─台灣原民工藝展》兩檔原住民族特展，以工藝表述原民內在精神，及台灣社會的軌跡，分享原民文化傳承再創新的工藝。

原住民文化是台灣重要的主體文化之一，並且是親近這塊土地與自然精神最悠久的文化。台灣工藝文化園區生活工藝館推出《原．未─原住民工藝的未來式》展覽，「原」即細細體會原住民的文化，才能認知本於土地最濃的原味，讓多數當代台灣人尋找土地生命力時，得到啟發；「未」則代表要努力創新的文化。

當代人瞻望原住民工藝的起源與未來，透過工藝探究原住民各族群蘊藏的智慧，思考文化起源、材料展現、發展進程、歷史生活、社會經濟、泛靈信仰、宇宙觀等，從當代工藝家的新創作，看見原始工藝與當代元素的巧妙結合，呈現原住民工藝未來的想像。

而在苗栗工藝產業研發分館展出的《原物語─台灣原民工藝展》，介紹原住民家屋，集結苗栗縣司馬限部落的口簧琴工藝、苗栗南庄東河社區的苧麻編織、南投縣松林部落的纖維編織、嘉義縣阿里山來吉社區的藤編、台東縣石山部落的月桃編織及花蓮縣新社部落的香蕉絲工藝等，原住民工藝不只是物件、聲音，更是深層的文化現象表達，展覽以工藝為媒介，發現原住民文化的多樣性。

工藝中心歡迎民眾觀展，體驗原住民族運用大自然豐富的素材，呈現出樸質的美感，與實用性兼具的多元文化樣貌。