我國參加2022年「第19屆國際語言學奧林匹亞競賽」傳回捷報，在32個國家47組參賽隊伍中，我國在個人賽獲得2銀3佳作，團體賽部分，台灣藍鵲隊及台灣黑熊隊等兩支隊伍更是同時獲獎！

國際語言學奧林匹亞競賽受新冠肺炎疫情影響，於2020年取消舉辦活動，延至2021年改以線上方式進行，直至今年方恢復實體競賽活動。第19屆國際語言學奧林匹亞競賽由英屬曼島主辦，7月25日至29日舉行競賽，我國由台大語言學研究所副教授謝舒凱帶領8名選手出賽。

今年台灣隊參賽在個人賽由建國中學李隆佑、新竹高中張以寧獲得2面銀牌，建國中學馬靖超、普台高中高顥瑄以及復興實中黃妍僖等3人則獲得佳作。

團體賽更創下兩隊同時獲獎的紀錄，由台灣藍鵲隊（建國中學馬靖超、衛道高中林建志、復興實中黃妍僖、薇閣高中連子力）獲得團體賽銀牌，台灣黑熊隊（新竹高中張以寧、建國中學李隆佑、普台高中高顥瑄、復興實中國中部吳昶佑）則獲得佳作。

語言學奧林匹亞競賽的題目結合了語言、文化與邏輯推理元素，考驗參賽者對語言訊息的模式分析、文化想像以及歸納與邏輯推理的多重能力，對於跨域理解與未來人才培育至關重要。此外，國際語奧還有團體賽制，不僅考驗語言、文化、邏輯推理，更涉及了團隊間的溝通合作。因此，越來越多國家重視此項活動。

值得一提的是，台灣語奧歷屆國手所就讀的大學包含國內外知名大學，例如：國立台灣大學、國立清華大學、香港理工大學、美國麻省理工大學、美國史丹佛大學、美國布朗大學、美國康乃爾大學等。其所就讀的學科領域極廣，包含語言學、資訊工程、醫學、法律、政治、物理、化學、電機、數學等。