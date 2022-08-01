北醫質子中心建置全國第一部超導型質子機，也是第一部座落在大台北都會區的質子中心。（北醫附設醫院提供）

北醫質子中心首位病人為8歲癌症病童，3年前診斷出罕見疾病第二型神經纖維瘤，歷經2次手術後復發，經醫療團隊評估後安排接受質子治療。（北醫附設醫院提供）

歷經10年淬煉，北醫質子中心今（1）正式啟動，為8歲癌症病童提供質子治療。北醫體系質子系統是全台首座超導型質子治療機，有著體積較小的優勢，以及全球少見的全地下化建築，成為首座座落於都會區的質子治療中心，減少癌症病人舟車勞頓，大幅提升就醫便利性。

北醫附設醫院院長邱仲峯表示，歷經10年籌建、3年半的建築及組裝機器，北醫質子治療中心終於在今年正式落成，成為全國第一部超導型質子機，也是大台北都會區第一個運轉的質子中心；而北醫附設醫院的第4棟醫療大樓「蔡萬才癌症大樓」上月展開試營運，整合北醫體系癌症醫療資源與空間，並將國外的癌症全方位照護理念引進國內，結合質子治療系統的啟用，為病人打造專屬的個人化整合治療。

北醫質子中心首位病人為年僅8歲的癌症病童，3年前診斷出罕見疾病第二型神經纖維瘤，主要病灶是生長在脊髓部位的室管膜瘤，為治療複雜且極具挑戰性的病症。病人3年內已歷經2次手術切除，雖切除部位控制良好，但近期在脊髓圓錐發現新發病灶，因手術風險高、化療成功率有限，經醫療團隊評估及家庭會議討論，此次特別安排病人接受質子療程，盼降低病灶週邊正常組織的放射劑量，讓病童儘可能免於治療副作用。

北醫附設醫院放射腫瘤科主任李欣倫指出，質子治療最大特色就是精準、副作用低，宛如深水炸彈般，將放射線劑量精準集中在腫瘤部位，高劑量消滅腫瘤，且幾乎不會對照射路徑上的健康組織造成傷害；以肝癌、頭頸癌與攝護腺癌為常用治療癌別，另根據國際文獻，質子治療對於腦部、脊椎、兒童癌症等特殊腫瘤治療，副作用比傳統放射治療少，且有更多應用空間。

邱仲峯指出，質子治療對於兒童腫瘤具有相當大的優勢，北醫質子中心也以此為目標，規劃多項兒童友善醫療設施，例如專屬投影，治療前可自選環境背景，減緩患者焦慮；為了讓更多病人有機會接受質子治療，院方也匯集社會各界愛心，募集完成千萬質子治療基金，將以兒童癌症病人為優先補助對象。

李欣倫表示，現代癌症治療已由昔日「抗癌鐵三角」手術、放射治療、化學治療，加入標靶治療、免疫治療、熱治療與細胞治療進化成「七彩整合療法」；其中質子治療是放射治療的最新趨勢，截至2021年底，全球共有99家質子治療中心投入臨床服務，近25萬人接受質子治療。

北醫質子中心採用的超導型質子治療機，體積是傳統機型的5分之1，所需面積從足球場縮小到網球場，運轉上更節電且高效能。邱仲峯指出，質子治療系統首度成功建置於都會區，緊鄰學校、醫院及住家，採用安全係數最高的全地下化建築，在防輻射、防地震及防洪上都採用最高標準，並通過主管機關層層管控，建設過程極具挑戰性。由於質子治療並非單次療程，病人需要連續多次到院治療，建置於都會區可大幅提高就醫的可近性，無需長途往返。

邱仲峯強調，基於資源共享的理念，將與國內醫療院所展開策略聯盟，透過質子治療共享平台的建置，協助轉介適合的病人至北醫接受質子治療；亞洲許多地區的質子治療中心仍在規劃甚至處於萌芽階段，北醫質子中心也將透過臨床經驗的累積，期待成為印太區訓練中心，為國際醫界貢獻心力。