台東縣長饒慶鈴主持原住民族日系列活動啟動記者會。。（莊哲權攝）

8月1日是原住民族日，台東縣政府推出「帶你Sa La Ma」系列活動，包括土地關於你特展、風起原舞部落展演、創意隊呼競賽等20場以上的活動，將持續到12月17日止，要用歌聲、舞蹈、藝文、體驗等方式，感恩先人在這片土地的付出。

台東縣長饒慶鈴表示，1994年政府把原來稱作高砂、番、山地同胞等正名為原住民，並在2005年將8月1日定為原住民族日，從此，台東縣政府都會舉辦各種大小慶祝活動，她上任之後，更有原民處直接下鄉到各部落面對面討論土地等各項議題，今年特別把各科室舉辦的原住民日相關活動集中在8月，讓來台東的遊客也能感受到「原」味的展演。

饒慶鈴指出，台東是原住民族群最多的縣市，也是原住民人口比例最高的縣市，原住民在台東的人口已到達38％，意味著原住民與漢人及其他族群都在這片豐饒的大地上和諧共處，台東在228事件時完全沒有流血事件，就是因為當時的原住民協助了漢人，這樣的傳統要在台東繼續發揚光大，綻放原住民的光芒。

原民處說明，2022原住民族日帶你Sa La Ma（阿美族語「去玩」）系列活動自7月分展開，總計有20場次，包括「土地關於你」特展、風起原舞部落展演、創意隊呼競賽、波浪屋X月亮聚等，希望透過這一連串活動，感恩先人們在這片土地的付出，預計12月17日結束。

其中，8月1日至5日「土地關於你」特展以原住民族土地文化為主軸，探討族人與土地的關係；8月1日至31日推出「台東天光-移動．記憶」，展出3位原住民女性藝術家的系列作品。