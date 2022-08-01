莫名的「關心」真的會讓人憤怒！有人妻在臉書分享被國小同學壓力山大的「關心」，她提到自己是位單親媽媽，除了有份穩定的周休二日正職外，周末假日晚間還會去酒吧打工當外場人員，卻被國小同學表示要求「找份好工作」，讓她當場爆炸，自己的工作不偷不搶又單純，為何要接受這樣的異樣眼光！

一名單親人妻在臉書社團「爆怨公社」發文，她提到自己是「沒有後援的單親媽媽」，白天有個周休二日的正職，假日晚上會去酒吧打工當外場人員，她也表示酒吧工作內容就是帶位、介紹菜單、送酒、送杯子、收桌子，不是催酒陪喝工作單純，然而，她卻收到國小同學回她的限時動態，丟了一則訊息「找份好工作」，看完當場爆氣，認為自己工作正常、努力上班，認真當個「全職媽媽」，卻遭他人異樣眼光看待，非常不能理解這種心態。

單親媽媽因假日在酒吧打工賺錢，卻遭國小同學異樣眼光的「關心」，讓她非常困擾。（翻攝自臉書爆怨公社）

單親媽媽因假日在酒吧打工賺錢，卻遭國小同學異樣眼光的「關心」，讓她非常困擾。（翻攝自臉書爆怨公社）

日前，正值7月最後1個工作日，人妻的酒吧老闆體諒員工辛苦，邀請大家一起去按摩，她又被這位國小同學有話說，認為「要為自己的孩子想想」別這麼晚回家，還說出「關心妳的人都在」、「哪天需要支援的時候，才能第一時間抵達」，這樣「自以為是」的想法，讓她認為對方的「關心」，已經造成非常大的壓力，最後她也不想再「磨練」自己的脾氣，於是直接封鎖這位國小同學。

貼文一出，網友察覺有異紛紛留言表示「真的是無言的關心」、「他動機可疑」、「他的本意絕不是對妳好，他對妳有企圖」、「以為專業觀察，他只是想免費啪啪，看有沒有機會」、「自以為的想跟你搞曖昧啦」、「我怎麼感覺妳的同學想追妳啊？」、「有老婆小孩的人 在那邊跟別的女生說妳乖」、「他想追妳，截圖給他老婆」。

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