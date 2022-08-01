國立暨南大學鼓勵原住民族專班學生創業，爭取教育部補助經費，陸續創立農產行銷公司及工作室；還與中部地區4縣市政府、9所國立大學，成立「中區原青創業生態圈」，將於8月12日簽署合作備忘錄，同時舉行原住民創業論壇。

中區原青創業生態圈，由暨南大學及台中市原住民族委員會共同召集，希望協助原青發展地方經濟及相關產業，縮短創業歷程、增進區域資源交流機會，為部落找到永續經營模式。

暨大研發長陳皆儒表示，「原青創業與青年培力交流論壇」議題包括原住民族青年創業資源、教育部U-start原漾計畫、大學社會責任實踐計畫USR、地方產業分享等；並邀請原住民創業家分享創業歷程，以及討論在政府資金挹注下，青年培力及地方創生相關議題，促使產、官、學進一步交流。

暨大創業育成中心主任黃裕智表示，暨大深耕原住民產業10多年，原住民族專班更是教育部的標竿學校，「來唄農產行銷有限公司」即是由原專班學生組成的團隊，推廣台灣原鄉生產的咖啡豆，並以打造專屬於原鄉部落的藝伎咖啡為目標，獲得教育部青年發展署原漾計畫第1、2階段創業獎金合計110萬元。

「浮嶼工作室」也是原專班畢業生組成，具有專業的立槳教練資格，團隊以操作立槳載具，在水上進行文化導覽，並透過教練證照班的開設廣招邵族青年，鼓勵部落青年返鄉就業或創業，傳承部落文化，獲得教育部青年發展署原漾計畫第1階段創業獎金50萬元，將於9月成立公司並申請第2階段計畫。