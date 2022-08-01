采采食茶以「宮廷錦盒」為概念設計外包裝飄散典雅氣息。（采采食茶提供）

今年中秋，不只糕點配咖啡禮盒夯賣，配茶品解膩的禮盒同樣熱門。采采食茶有別以往，以「宮廷錦盒」為設計靈感設計典雅外包裝，月圓人團圓的美好意象打動收禮者的心。亦有純茶葉禮盒，好比王德傳茶莊不只茶香馥郁，禮盒包裝也以「茶湯映月，月映荷光」為題，藉荷花的清雅與蓮蓬來象徵收穫。

采采食茶今年特別在盒形設計上，以洛可可時期的細緻典雅為線條，烘托剔透琥珀色的玉盤，作為珠寶盒主配色與輪廓，而中秋滿月，也寄託著家人團圓的喜悅之情。月餅以新推出的「紫薯烏魚子、桑葚松子」口味、熱烈好評的「松露奶黃餅、黃金干貝酥」為推薦。即日起至7日，凡購買中秋商品及常態商品(婚禮系列除外)即享95折優惠。

王德傳茶莊推出的「盛月禮盒」，以輕發酵的高山烏龍茶為主旋律，有大禹嶺高山烏龍、梨山烏龍、手工炭焙阿里山烏龍三種選擇，可再搭配手工炭焙正欉鐵觀音，或年份烏龍代表之一的2019手工炭焙紅水烏龍，或是聞名世界的東方美人茶，多款選擇滿足愛茶者的心。