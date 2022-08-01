嘉義市議員戴寧涉嫌詐領助理費518萬餘元，檢方再查出她初次選上第8屆議員後即利用王姓前男友的帳戶，不實申報助理費1年多詐領46萬5000元，今天追加起訴貪汙罪，法院下午開庭，法官追問溫姓女助理有沒有代填報王男的資料？

嘉義地院今天下午開庭審理戴寧涉嫌詐領助理費的貪汙案，溫姓女助理出庭證稱她曾擔任戴建三的助理，戴寧當選議員後，轉為戴寧的助理，任職期間自2010年初至2016年4月。

溫婦證稱，她因為欠人情，後來還提供陳姓兒子的郵局帳號作為戴寧服務處申報助理費的帳戶，每月初2萬元助理費匯入帳戶後，都會提領出來，交給戴寧，兒子因而每年要增繳稅捐，戴寧就拿錢出來支付。

法官也詢問溫女有沒有負責填寫戴寧之弟及陳姓弟媳、王姓前男友的助理費申報個資，溫女證稱好像有代為填寫王男的資料，但她不清楚王男的身分，但未填報戴寧之弟及弟媳的資料。

戴寧否認犯行，並認為溫女的證詞反覆、不實在，將委由辯護律師以書面陳述她的證供。

檢方起訴戴寧自2010年3月1日至今年2月，擔任3屆市議員期間利用親友當人頭詐領助理費及三節獎金，共詐取518萬7774元，並求重刑24年，但戴寧堅決否認犯行，目前羈押中。